Google Pixel 5: Teardown zeigt Qi-Spule im Aluminium-Gehäuse

Nachdem bekannt wurde, dass Google ein Gehäuse aus Aluminium für das Pixel 5 nutzt und trotzdem Qi anbietet, war ich auf die Erklärung gespannt. Diese gab es dann auch kurz danach: Es gibt ein Loch auf der Rückseite beim Google Pixel 5.

Google Pixel 5: Bild zeigt Qi-Spule

Google nutzt dieses Loch für eine Qi-Spule und bietet somit kabelloses Laden trotz Aluminium an. Qi funktioniert aber weiterhin nicht durch Aluminium. Nun gibt es den ersten Teardown und der zeigt uns, wie das Pixel 5 von Innen aussieht.

-->

Was im Video am Ende vom Beitrag nicht zu sehen ist, was man aber extra als Bild veröffentlicht hat, ist die Qi-Spule und das Loch. Hier sieht man das sehr gut:

Ich habe mir schon gedacht, dass die Spule etwas Platz benötigt, aber dadurch wird der Rand links und rechts eben auch etwas dünner. Das könnte am Ende eine Schwachstelle sein, wenn man das Pixel 5 stark biegt. Daher bin ich auf die ersten Härtetests gespannt, Zack von JerryRigEveything wird sicher bald loslegen.

Google Pixel 5 im Test Google macht 2020 alles anders und schickt erstmals kein „richtiges“ Highend-Smartphone ins Rennen. Ich habe mir das Pixel 5 angeschaut. Das mit den Pixel-Smartphones ist so eine Sache. Viele mögen sie und bei uns ist das Interesse immer groß, aber…14. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->