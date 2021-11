Google Pixel 6: Fingerabdrucksensor ist bewusst „langsamer“

Die Reviews zum Google Pixel 6 waren bisher durchaus positiv, einige Medien haben aber angemerkt, dass der Fingerabdrucksensor etwas langsam ist. Nun sind die ersten Modelle bei Nutzern angekommen und diese Stimmen häufen sich.

Ich habe den Fingerabdrucksensor als „okay“ bezeichnet. Nicht so schnell wie bei OnePlus, aber noch vertretbar (und nicht so schlimm, wie die erste Ultraschall-Technologie von Samsung). Doch die Kritik ist jetzt bei Google angekommen.

Laut Google nutzt man „erweiterte Sicherheitsmechanismen“, die dafür sorgen können, dass das bei einigen Nutzern länger dauert. Kurz: Google will mit dem Pixel 6 mehr Sicherheit bieten, aber die sorgt bei einigen dafür, dass sie frustriert sind.

The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor.