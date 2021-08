Das Google Pixel 6 Pro „wird teuer sein“

Google kündigte gestern überraschend das Pixel 6 und Pixel 6 Pro an. In einem Interview mit dem Spiegel gab Rick Osterloh von Google nun bekannt, dass man noch nicht über den Preis und das konkrete Datum sprechen möchte.

Google Pixel 6 Pro wird Premium-Produkt

Allerdings bestätigte der Chef der Hardware-Sparte von Google, dass man in den letzten zwei Jahren (und eigentlich auch davor) nicht so richtig im Highend-Bereich unterwegs war und das soll sich jetzt mit dem Google Pixel 6 Pro ändern.

-->

Es soll das erste richtige Flaggschiff von Google werden und auch „die neueste Technologie“ haben. Beim Preis gab Rick Osterloh nur an, dass es „teuer sein wird“. Und das normale Google Pixel 6 wird wohl auch kein Schnäppchen sein.

Während sich das Pro-Modell an die Nutzer richtet, die alles haben wollen, so wird das normale Pixel 6 ein „Mainstream-Premium-Produkt“. Eins will Google im Herbst zeigen: Man hat einen Plan für die Hardware und der kommt genau jetzt.

Google plant weiterhin große Pixel-Sparte

Das Ziel, dass die Smartphone-Sparte mal groß wird, ist weiterhin vorhanden. Das sieht man vor allem daran, dass Google einen eigenen Chip für die Pixel-Reihe entwickelt hat. So einen Schritt geht man nicht einfach so, das ist teuer.

Die Chip-Knappheit könnte übrigens auch einen negativen Einfluss auf das neue Pixel-Lineup haben, aber Google ist aktuell noch zuversichtlich, dass das mit dem Release im Herbst klappt und man auch genug Einheiten ausliefern kann.

Ich bin sehr gespannt, was uns Google hier im Herbst zeigen wird, denn die Geräte der letzten Jahre wirkten oft wie (sorry, wenn ich es so direkt sage) eine sehr gute Kamera mit einem etwas lieblos zusammengebauten Smartphone.

Google konnte weder Highend-Nutzer ansprechen, noch beim Massenmarkt gegen Xiaomi und Co. punkten. Xiaomi und BBK würde ich auch nicht angreifen, die sind zu günstig, aber im Highend-Bereich könnte die Pixel-Reihe eine Chance haben. Da muss man aber eben voll abliefern und wir werden sehen, ob das klappt.

Video: Das Google Pixel 6 Pro

Xiaomi: Die neue Nummer 1 in Europa? Xiaomi hat sich laut Strategy Analytics den ersten Platz in Europa gesichert. Das Unternehmen hatte einen sehr guten Start in diesem Jahr und konnte global bereits an Apple vorbeiziehen, in Europa war man jetzt sogar der Marktführer. Xiaomi: Erst ein…3. August 2021 JETZT LESEN →

-->