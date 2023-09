Preise sind da: Das Google Pixel 8 (Pro) wird deutlich teurer

Es hat sich bereits angedeutet, dass auch Google die Preise in diesem Jahr bei der Pixel-Reihe erhöht und so ist es vermutlich auch. Vor der offiziellen Ankündigung in etwa einem Monat sind die mutmaßlichen Preise der Pixel-Modelle aufgetaucht.

Google zieht die Pixel-Preise kräftig an

Das Google Pixel 8 startet demnach bei 799 Euro mit 128 GB Speicher und wer 256 GB möchte, der zahlt 859 Euro. Das Google Pixel 8 pro startet bei 1.099 Euro mit 128 GB Speicher und 256 GB kosten 1.159 Euro und 512 GB dann 1.299 Euro.

Es handelt sich hier um eine äußerst zuverlässige Quelle, die behauptet, dass man alle Speichergrößen des Google Pixel 8 in allen drei Farben bekommt, beim Google Pixel 8 Pro trifft das auch zu – mit einer Ausnahme, 512 GB gibt es nur in Schwarz.

Das Google Pixel 7 startete übrigens bei 649 Euro und das Google Pixel 7 Pro bei 899 Euro, die Version mit 512 GB ist ganz neu. Das ist ein heftiger Anstieg und mit 999 Euro habe ich ja schon gerechnet, aber direkt 200 Euro mehr und nur 128 GB?

Damit bewegt sich Google sehr schnell auf Samsung, Xiaomi und Apple zu, die zwar (manche mehr, manche weniger) noch etwas teurer sind, aber die Zeiten, in denen die Pixel-Smartphones No-Brainer mit Blick auf den Preis waren, sind vorbei.

