Das neue Pokémon-Hauptspiel soll erst 2026 erscheinen

Nintendo kündigte zwar vor ein paar Monaten den Titel „Pokémon Legends: Z-A“ für die Nintendo Switch an und gab bekannt, dass der Release für 2025 geplant ist, aber bisher gibt es noch keine Details zu einem ganz neuen Hauptspiel der Reihe.

Neue Pokémon-Generation zum Jubiläum

Das wird auch noch eine Weile dauern, denn eine bekannte Quelle namens „Khu“ hat verraten, dass die 10. Generation erst 2026 mit dem 30. Jubiläum der Reihe erscheint. Und auch der neue Legenden-Titel soll nicht Anfang 2025 erscheinen.

Womöglich wird das also ein Jahr ohne ein neues Pokémon-Spiel für die Switch und auch 2025 dürfte da kein Highlight sein. Klingt so, als ob The Pokémon Company die Blockbuster für das große Jubiläum und die neue Nintendo-Konsole aufhebt.

Reaktion auf Kritik an Pokémon-Spielen?

Das würde übrigens auch bedeuten, dass man sich mehr als drei Jahre zwischen den Pokémon-Generationen Zeit lässt, was in den letzten Jahren nicht der Fall war. Vielleicht hat die massive Kritik am letzten Hauptspiel für ein Umdenken gesorgt.

Ich fände es jedenfalls gut, wenn sich die Entwickler mal richtig Zeit für ein neues Hauptspiel lassen und es in einem guten Zustand auf den Markt bringen. Auch wenn es mich wundert, dass Nintendo im ersten Jahr der neuen Konsole keine neue Pokémon-Generation parat hätte, denn diese Spiele pushen gerne die Hardware.

