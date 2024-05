Netflix blickt erfolgreich auf das Abo mit Werbung

Netflix führte 2022 ein neues Abo mit Werbung ein, was allerdings keinen guten Start hinlegte. Das änderte sich im Laufe des letzten Jahres und mittlerweile ist man mit dieser Option sehr zufrieden. Und nicht nur das, auch sehr erfolgreich.

Von den 270 Millionen Abonnenten nutzen 40 Millionen das Abo mit Werbung, so Netflix. Und in Ländern, in denen man das Abo mit Werbung auswählen kann, liegt die Zahl der Nutzer, die diese Option zum Start wählen, oft bei über 40 Prozent.

Netflix pusht das Abo mit Werbung

Beim letzten Punkt könnte man meinen, dass die Nutzer die Werbung mögen, aber zur Wahrheit gehört auch, dass Netflix das günstige Basis-Abo ohne Werbung aus dem Portfolio gestrichen hat. Netflix möchte das Abo mit Werbung also pushen.

Die aktuelle Strategie von Netflix besteht darin, dass man Werbung pusht und den Preis gering hält und bei den Abos ohne Werbung immer mal wieder die Preise so nebenbei erhöht. Der Fokus liegt auf Umsatz, daher nennt man ab 2025 auch keine Nutzerzahlen mehr. Ich bin mal gespannt, ob der Plan auch langfristig aufgeht.

