Google Pixel 8 Pro ist offiziell: Besser, aber auch spürbar teurer

Google hat heute im Rahmen des Pixel-Events neue Hardware vorgestellt und es gibt natürlich auch ein neues Android-Flaggschiff für 2023. Das Google Pixel 8 Pro ist offiziell und ja, die Gerüchteküche lieferte eigentlich schon alle Details die Tage.

Google Pixel 8 Pro: Das sind die Eckdaten

Doch nicht jeder verfolgt das und daher gibt es hier einen kurzen Überblick. Was erwartet euch beim Google Pixel 8 Pro? Es gibt ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit bis zu 120 Hz, welches jetzt übrigens nicht mehr an den Seiten gebogen ist.

Auf der Rückseite gibt es eine Hauptkamera mit 50 Megapixel, dazu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 48 Megapixel (der Autofokus wurde hier optimiert) und diese Auflösung findet man auch bei der Zoom-Kamera mit Periskop-Technologie.

Dazu kommen wieder viele Software-Extras wie der Magic Eraser, Best Take und in diesem Fall gibt es auch Pro-Elemente in der Kamera-App. Unter der Haube werkelt der neue Tensor G3 von Google und dazu kommen 12 GB RAM und 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicher. Natürlich gibt es hier auch wieder eine IP68-Zertifizierung.

Google spricht weiterhin von bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, da tut sich in diesem Jahr also nichts, und der Fingerabdrucksensor ist unter dem Display. Auf Wunsch kann man das Gerät auch via Gesicht entsperren (es ist allerdings kein 3D-Sensor).

Basis ist natürlich Android 14, das Googel Pixel 8 Pro wird also schon mit der neuen Version ausgeliefert. Dazu gibt es 7 Jahre Support für Updates und Feature Drops.

Google Pixel 8 Pro: Preise und Datum

Das Google Pixel 8 Pro startet jetzt bei 1.099 Euro und ist somit 200 Euro teurer als der Vorgänger mit 128 GB. Die doppelte Menge gibt es für 1.159 Euro und die neue Version mit 512 GB kostet 1.299 Euro. Vorbesteller bekommen wie erwartet noch eine Googel Pixel Watch 2 dazu und offizieller Marktstart ist dann am 12. Oktober.

Klingt nach einem vernünftigen Upgrade für das Pro-Modell, wobei der Preis leider doch recht stark ansteigt. Google begibt sich damit auf das Level von Samsung und fast schon Apple. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Google.

Apple iPhone 15 Pro: Meine 7 Highlights nach den ersten Tagen Das Apple iPhone 15 Pro begleitet mich seit einigen Tagen im Alltag und ich konnte mir nicht nur die schwarze Version und die Version in natürlichem Titan anschauen, ich habe […]1. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->