Google Play Store: Bald darf mit echtem Geld gewettet werden

Google hat die Bestimmungen für den Play Store angepasst, wie 9TO5Google diese Woche entdeckt hat. Ab dem 1. März sind Apps erlaubt, in denen man mit echtem Geld wetten darf. Die Regel für „Gambling Apps“ gilt auch für Deutschland.

Die Regeln unterscheiden sich etwas von Land zu Land, bei uns in Deutschland sind bald Lotterie-Apps und Apps für Sportwetten zulässig. Google schaut bei den Apps etwas genauer hin und logischerweise sind die Apps dann erst ab 18.

Während wir also versuchen strenge Regeln für den Müll mit den Loot-Boxen in den Stores und Apps zu etablieren, kommt jetzt also das Geschäft mit echtem Geld dazu. Man wird hier zwar direkt den Jugendschutz aktivieren, aber sind wir mal ehrlich: Es ist nicht wirklich schwer solche Apps als Jugendlicher zu installieren.

