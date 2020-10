Google Play Store: Neuer Bereich vergleicht Android-Apps

Google schraubt immer mal wieder am Play Store, um Dinge zu testen und weiter zu optimieren. Manchmal wird ein Experiment für alle verteilt, manchmal bleibt es nur ein Test. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Funktion für alle kommt.

Wie Android Police berichtet, gibt es nun bei ausgewählten Apps am Ende von der App-Seite einen neuen Bereich. Auf der Seite der VLC-App sieht man zum Beispiel einen Vergleich mit anderen Apps für Videos, deren Seiten auch verlinkt sind.

Es ist gar keine schlechte Idee, wenn bei populären Android-Apps am Ende der Seite vielleicht auch noch Alternativen gelistet werden, die nicht so bekannt, aber ebenfalls sehr gut sind. Mit so einem Vergleich können sich die Nutzer im Play Store mehr Apps der gleichen Art anschauen und diese direkt vergleichen.

Google selbst hat sich – wie so oft – noch nicht zu dieser Änderung geäußert und bei mir ist sie auch noch nicht im Play Store zu sehen. Es dürfte sich also um einen Test mit einer kleinen Gruppe handeln und wenn die Neuerung gut ankommt, dann wird sie in den nächsten Wochen für alle und für mehr Android-Apps verteilt.

