Google Play Store und Wear OS mit Neuerungen

Google hat diese Woche mehrere Neuerungen angekündigt, die den Google Play Store und Wear OS betreffen. Fangen wir mit dem Google Play Store für Android-Smartphones an, hier hat man nämlich die Suche etwas optimiert.

Die Ergebnisse für Wear OS-Apps sind präziser, wenn man „Watch“ oder “Watch face“ hinzufügt. Außerdem hat Google neue Kategorien mit besseren Vorschlägen eingeführt und Apps können direkt auf einer Uhr installiert werden:

Es gibt außerdem auch einen ganz neuen Google Play Store auf den Wear OS-Uhren selbst, den wir schon vor ein paar Tagen gesehen haben. Dieser nutzt die neue „Material You“-Designsprache, die mit Android 12 kommt.

Interessant ist, dass der neue Google Play Store für Wear OS ab Version 2.0 für alle Nutzer nach und nach verteilt wird und man nicht auf das ganz neue Wear OS 3.0 warten muss. Der Rollout findet allerdings wie immer in Phasen statt.

If you need to make an in-app purchase, the Play Store now reliably prompts the purchase page to open on your Android phone or for a URL to open in a web browser, to easily complete your payment.