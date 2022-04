Google sperrt bald veraltete Android-Apps im Play Store

Wer eine Android-App oder ein Update im Google Play Store veröffentlichen will, der muss schauen, dass er aktuelle Android-Versionen und APIs unterstützt. So will Google sicherstellen, dass neue Apps und Spiele auf einem guten Stand sind.

Google will veraltete Apps „ausmisten“

Es gibt aber auch Apps und Spiele, die werden veröffentlicht und dann nicht mehr gepflegt. Daher gibt es ab dem 1. November 2022 eine Änderung im Google Play Store: Apps, die zwei Jahre lang nicht das aktuelle API-Level unterstützen, werden dem Nutzer nicht mehr in der Suche angezeigt und sind somit theoretisch gesperrt.

Falls ihr die App schon heruntergeladen habt, dann wird das weiterhin möglich sein, aber Google sperrt die veralteten Apps für neue Nutzer. Google argumentiert mit zwei Dingen: Man muss sicherstellen, dass aktuelle Funktionen von Android richtig unterstützt werden und neue Android-Versionen verbessern auch die Sicherheit.

Falls veraltete Android-Apps also nicht gepflegt werden, kann man diese nicht mehr gewährleisten und sperrt sie daher ab November. Laut Google wird das die meisten Apps nicht betreffen, da sie, vor allem wenn sie beliebt sind, gepflegt werden.

Entwickler haben übrigens eine Chance, um diese Zeit um 6 Monate zu verlängern. Sie können im Entwicklerbereich von Google einen Antrag stellen, wenn sie mehr Zeit benötigen. Allerdings muss man die App dann in diesen 6 Monaten auf einen aktuellen Stand bringen, eine zweite Verlängerung wird es von Google nicht geben.

