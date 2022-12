Google plant wohl eine neue Taskleiste für Android-Smartphones

Mit Android 12L führte Google eine neue Taskleiste ein, die man immer unten auf dem Display sieht. So kann man schnell zwischen den Apps wechseln, was für ein besseres Multitasking-Erlebnis bei Tablets und Foldables laut Google sorgen soll.

Die folgende Animation stammt aus dem Android-Entwicklerbereich von Google und zeigt diese Taskleiste für Android. Bei dieser Animation könnt ihr auch schön sehen, wie sich Google das vorstellt und wie man es seit Anfang 2022 nutzen kann.

Ergibt Sinn, jedenfalls auf einem großen Tablet, wo man viel Platz hat. Doch Google könnte diese Taskleiste auch bei normalen Android-Smartphones einführen und nicht nur bei den Foldables (das ist mit einem kleinen Trick schon jetzt möglich).

You know that taskbar that Google introduced in Android 12L? The one that only appears on tablets (or when you set the screen width to 600dp)? Google’s working on letting you use that taskbar on phones WITHOUT needing to change the density!