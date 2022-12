Google will Android-Updates weiter optimieren

Wer Android-Nutzer der ersten Stunde ist, der kann sich sicher noch an die alten Updates erinnern, bei denen man das Smartphone längere Zeit nicht nutzen konnte. Das ist lange vorbei, denn vor allem mit Android 7 Nougat gab es eine Änderung.

Mittlerweile werden Android-Updates im Hintergrund geladen und installiert und ein Neustart, der zwar auch mal etwas dauern kann, reicht dann aus. Doch Google will die Android-Updates weiter optimieren und die Zeit der Installation stark verkürzen.

Google will schnellere Android-Updates

Wie Mishaal Rahman berichtet, soll die Zeit von etwas mehr als 20 Minuten auf etwas mehr als 10 Minuten verkürzt werden. Ein „Aktualisierungsmechanismus“, der die Dateien besser komprimiert, sei dafür verantwortlich. Google testet das gerade bei den Pixel-Smartphones, vor allem bei den ganz großen Updates klappt es gut.

Erste Daten zeigen, dass das bei einem über 2 GB großen Android-Update schon so schnell geht, bei einem kleineren Update (wie einem Sicherheitspatch) mit 376 MB ist der zeitliche Vorteil nicht ganz so groß, da sind es noch 16 statt 22 Minuten.

Am Ende dürfte das vielen Nutzern egal sein, ich lasse Updates jedenfalls immer in einer ruhigen Minute durchlaufen, in der ich das Smartphone nicht benötige. Doch es ist schön zu sehen, dass Google die Android-Updates immer wieder optimiert.

