Android und Wear OS: Das sind die besten Apps und Spiele 2022

Achja, der Dezember, die Zeit des Jahresrückblicks. Apple hat schon mit dem App Store vorgelegt und heute hat Google die Highlights im Play Store nachgereicht. In diesem Beitrag sagen wir euch, welches laut Google die besten Apps und Spiele des Jahres waren. Und welche App und welches Spiel die Nutzer gewählt haben.

Fangen wir doch direkt damit an: Die beste App ist BeReal und das beste Spiel ist Apex Legends Mobile. Die Android-Nutzer sind also der Meinung der Jury von Apple und beim Spiel stimmt Google zu, nur bei der App ist man anderer Meinung. Hier hat sich Google für Dream by WOMBO entschieden (höre ich das erste Mal).

Die beste App für Wear OS ist Todoist, was ich mir schon gedacht habe, da Google sie in den letzten Monaten immer wieder als positives Beispiel genannt hat. Und die beste App für Tablets ist Pocket, ein Dienst zum Speichern von Inhalten. Kann ich auch empfehlen, nutze ich täglich und ist ein essenzielles Tool für meine Arbeit.

Google Play Store: Die besten Apps 2022

Google Play Store: Die besten Spiele 2022

