Google will euch an ungenutzte Android-Apps erinnern

Google arbeitet an einer neuen Funktion für den Play Store, die euch in Zukunft an ungenutzte Android-Apps erinnern möchte. Die Idee ist, dass man einen Hinweis von Google bekommt, wenn man eine Android-App installiert und nicht nutzt.

Genau genommen sind es laut Android Authority zwei Hinweise und der erste wird schon nach 24 Stunden auftauchen. Installiert ihr also eine neue App und nutzt sie einen ganzen Tag nicht, dann gibt es eine Push-Nachricht von Google für euch.

Falls ihr diese ignoriert und die Android-App weiterhin nicht nutzt, dann kommt nach einer Weile ein zweiter Hinweis und ignoriert man diesen auch, dann war es das. Google testet diese neue Funktion im Play Store bereits mit ersten Nutzern.

