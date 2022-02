GoPro plant für 2023 ganz neue Kameras

Nick Woodman (CEO von GoPro) hat im Rahmen der Geschäftszahlen bestätigt, dass man für kommendes Jahr ganz neue Kameras geplant hat, so The Verge.

Es geht dabei aber nicht um eine Rückkehr zum alten Modell (gut, besser, am besten), sondern um neue Zielgruppen. Man plant also Kameras, die eine ganz neue Zielgruppe ansprechen und zu GoPro locken sollen, so Nick Woodman.

Bei GoPro möchte man nicht nur Kameras auf den Markt bringen, die möglichst viele Nutzer ansprechen, kommende Modelle sollen sich ganz gezielt auf eine Gruppe fokussieren und es handelt sich dabei auch um „Premium-Lösungen“.

Unter der Haube wird GoPro allerdings die Technik nutzen, die man bereits für Kameras besitzt. Da man mit den jeweiligen Modellen vermutlich auch immer eine etwas kleinere Zielgruppe ansprechen wird, wären Neuentwicklungen zu teuer.

