Sony Xperia: Wie läuft es eigentlich bei den Smartphones?

Sony ist ein breit aufgestelltes Unternehmen, doch die PlayStation 5 steht derzeit im Fokus. Das liegt daran, dass Sony das auch offener kommuniziert und die Sparte sehr lukrativ ist. Doch was ist eigentlich mit den Xperia-Smartphones von Sony?

Ich habe mir die heutigen Geschäftszahlen von Sony mal angeschaut, da es bei Sony nur noch einmal im Jahr konkrete Zahlen gibt – am Ende des Geschäftsjahres. Und das bedeutet, dass wir diese wieder im April von Sony bekommen werden.

Wie läuft es bei den Xperia-Smartphones?

Doch wie läuft die Sparte eigentlich, die mittlerweile zu „Electronics Products & Solutions“ gehört und nicht mehr eigenständig ist? Bisher läuft es schlechter, als im letzten Geschäftsjahr, dabei lief der Sommer eigentlich besser für Sony Xperia.

In Q1 bis Q3 (FY20) waren es umgerechnet 2,19 Millionen Euro, aktuell (Q1 bis Q3 FY21) sind es umgerechnet 2,17 Millionen Euro. Q3 ist in der Regel das stärkste Quartal, was bei Elektronik meistens der Fall ist (ist das Weihnachtsgeschäft).

Sony wird das in Q4 kaum ausgleichen können, da derzeit auch noch keine neuen Geräte anstehen. Und es deutet sich auch nicht an, dass das Sony Xperia 1 IV im ersten Quartal kommt. Und was bedeutet das für die Xperia-Verkaufszahlen?

Gibt es konkrete Xperia-Verkaufszahlen?

Ich kann nur spekulieren und die 2,9 Millionen Einheiten von FY20 als Anhaltspunkt für eine Prognose nehmen. Bedenkt man, dass der Umsatz pro Einheit bei Sony weiter steigt (Fokus auf teuer) würde ich in FY21 von ca. 2,5 Millionen ausgehen.

Sollte ich richtig liegen, dann hält der Abwärtstrend an, denn 2018 waren es noch 6,5 Millionen Einheiten und 2019 waren es 3,2 Millionen. Randnotiz: Es gab mal eine Zeit, in der wir tatsächlich über 10+ Millionen Einheiten pro Quartal sprachen.

Sony hat letztes Jahr betont, dass man mit der Xperia-Sparte erfolgreich sein möchte, aber einen Wendepunkt konnte man nicht einleiten. Im Gegenteil, man wollte den Umsatz trotz geringerer Stückzahlen steigern, was auch nicht klappt.

Wie geht es bei Xperia-Smartphones weiter?

Spiele, die PlayStation, das Musikgeschäft und die Image & Sensor-Sparte, das sind Zugpferde von Sony. Die Xperia-Smartphones liegen, je nach Quartal, sogar ab und zu hinter Kameras und Audio-Produkten. Sony hat über Weihnachten (sogar seit Sommer) mit klassischen Kameras mehr Geld verdient, als mit Smartphones.

Sony gibt in den Geschäftszahlen an, dass man weniger Smartphone-Einheiten verkaufen konnte und rechnet auch in diesem Quartal damit. Die finalen Zahlen wird es dann aber wie gesagt erst mit den Jahreszahlen irgendwann im April geben.

Ich finde, dass die Xperia-Reihe in den letzten Jahren eine positive Entwicklung hingelegt hat, aber Sony hat zwei Probleme: Sie betreiben meiner Meinung nach kein gutes Marketing (Geräte kommen gerne viele Monate nach Ankündigung) und sie haben massiven Druck aus China, denn Xiaomi und Co. sind oft günstiger.

Mal schauen, welche Prognose es für FY22 (April 2022 bis März 2023) gibt und was Sony da geplant hat. Die Xperia-Sparte ist nicht tot und lohnt sich, aber im Vergleich zu früher und Samsung und Co. hat man manchmal doch den Eindruck.

Es deutet sich nicht an, dass Sony an die alten Zeiten anknüpfen kann, ich gehe aber auch davon aus, dass man das nicht möchte. Man hat das Portfolio auf ein paar Geräte reduziert und die wird es weiterhin geben. Die Xperia-Spart ist keine Cashcow, wie die PlayStation-Sparte, aber sie dürfte uns erhalten bleiben.

