Große „Bonusrunde“ mit vielen Angeboten im PlayStation Store

Sony hat mal wieder neue Angebote im PlayStation Store online gestellt und dieses Mal nennt sich das Motto „Bonusrunde“. Man wirbt mit bis zu 70 Prozent Rabatt, was aber wie immer ein Lockvogel ist, denn im Store gibt es sonst nur UVP-Preise.

Was erwartet euch diese Woche? Mit dabei sind Deathloop, Assassin’s Creed Valhalla, Spider-Man, Mass Effect Legendary Edition, Far Cry 6, Mortal Kombat 11, The Elder Scrolls V: Skyrim, WWE 2K22 und viele weitere gute PlayStation-Spiele.

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige ältere Blockbuster dabei, die auch als physische Version bereits günstig zu haben sind. Eine Übersicht der aktuellen Angebote findet ihr jetzt im PlayStation Store.

