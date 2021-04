HERE WeGo Navigation: Neues Design und schreckliche Stimme

Die HERE WeGo Navigation hat in dieser Woche ein größeres Update verpasst bekommen. Das bringt vor allem ein neues Design.

Die App HERE WeGo hat ein frisches und modernes Design erhalten. Im Zuge dessen wurde auch die Optik der Navigation klarer gestaltet. Im Kern hat man kaum an den Features geschraubt, aber eben die App optisch deutlich verbessert. Das war nötig, macht HERE WeGo im Alltag aber nicht unbedingt besser.

-->

Ich habe die HERE WeGo Navigation eine Zeit lang wirklich gerne genutzt, aber irgendwann ist die Konkurrenz vorbeigezogen. Vor allem die schreckliche Stimme der Navigationsansagen ertrage ich einfach nicht mehr. Die klingt (in meinem Fall unter iOS) wie eine uralte Text-to-Speech-Engine.

-->