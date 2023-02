Hohlbeins – Der Greif: Amazon Prime Video veröffentlicht Teaser und Startdatum

Amazon Prime Video hat das Startdatum für „Hohlbeins – Der Greif“ verkündet. Ab dem 26. Mai 2023 sollen alle sechs Episoden der „High-End-Fantasy-Serie“ bei Prime Video weltweit verfügbar sein.

Die deutsche Original-Serie ist eine Adaption des Bestsellers der Erfolgsautoren Wolfgang und Heike Hohlbein. Der Fantasy-Stoff made in Germany „führt Prime-Mitglieder zurück in die 1990er Jahre, hinein in das Lebensgefühl einer ganzen Generation und nimmt sie durch ihre aufwendige Machart mit in eine atemberaubende Welt“, so Amazon in einer Pressemeldung zur Serie.

Hohlbeins – Der Greif: der Teaser-Trailer

Darum geht es in der Serie:

Krefelden 1994. Die drei Außenseiter Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) und Becky (Lea Drinda) entdecken eine phantastische Welt, genannt Der Schwarze Turm. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas (Theo Trebs) verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen.

Zu Amazon Prime Video →

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Diese Serien und Filme erscheinen im März 2023 bei Disney+ Disney hat die Streaming-Highlights für März 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Es…17. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->