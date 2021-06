Homematic IP: App-Update bringt neue Funktionen

Das Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 war hier im Blog schon häufiger Thema. Das liegt unter anderem daran, dass ich es selbst nutze. Heute hat die App neue Funktionen verpasst bekommen.

Homematic IP schwächelt noch kräftig beim Thema HomeKit, wird aber dennoch immer besser. Mittlerweile ist man bei Home Connect Plus angebunden, was die Einsatzszenarien deutlich erweitert. Aber auch die offizielle App verbessert eQ-3 regelmäßig. So auch heute wieder.

Homematic IP: Neu in App-Version 2.7.0 / 2.7.4

Das neue App-Update steht bereits bei Google Play und im Apple App Store zum Download bereit und weist im Changelog folgende Anpassungen aus:

Neue Funktion „gesichertes Verriegeln“ für Türschlossantrieb mit Türkontakten.

Integration des Garagentortasters (HmIP-WGC).

Garagentorgruppen für Direktverknüpfungen zwischen Sendern und Garagentormodulen bzw. dem Garagentortaster

Lichtkonfiguration ist nun im Menü unter Licht und Beschattung

Ereignissprotokoll ersetzt das Sicherheitsprotokoll

Neue Schriftart

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen

Homematic IP Preis: Kostenlos

