Sechsfach-Wandtaster für Homematic IP Wired vorgestellt

Das Angebot an Sensoren und Aktoren für das Homematic IP System – Funk und Bus – wird nun um einen Wired sechsfach-Wandtaster mit zusätzlicher Multicolor-LED-Anzeige ergänzt.

Den Homematic IP sechsfach Wandtaster (Funk) gibt es nun auch in einer Wired Version. Jeweils sechs Tasten und Multicolor-LEDs sind darin verbaut. Die Taster sind frei konfigurierbar und lassen sich mit der gesamten Bandbreite der Homematic IP Funk- und Bus-Produkte kombinieren, beispielsweise als Ein-/ Aus-Schalter für Licht, als Rollobetätigung, zur Aktivierung oder Deaktivierung des Hüllschutzes oder des Ecobetriebs.

Sechs LEDs signalisieren mit jeweils sieben verschiedenen Farben und vier Zuständen (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Blinken, Pulsieren) beliebige Betriebszustände. So lassen sich offene Türen und Fenster, der Schutzmodus, aktive Heizprofile oder erkannte Bewegungen in bestimmten Räumen und viele weitere Ereignisse signalisieren.

Der Homematic IP Wired sechsfach Wandtaster (HmIPW-WRC6) ist für die Montage in der Unterputzdose gebaut und lässt sich in bestehende Schalterserien im 55er-Rahmenmaß führender Hersteller integrieren. Die herausnehmbare Push-in-Klemme mit Federkraftklemmen ermöglichen den Anschluss an den Homematic IP Wired-Bus, über den auch die Stromversorgung erfolgt.

