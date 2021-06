Homematic IP: Das ist das neue Heizkörperthermostat EVO

Das Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 war hier im Blog schon häufiger Thema. Das liegt unter anderem daran, dass ich es selbst nutze. Heute hat man das neue Heizkörperthermostat EVO gezeigt.

Homematic IP hat das neue Heizkörperthermostat „Evo“ gezeigt, für das man den Red Dot Design Award „erhalten“ hat. Viele Details zu dem neuen Modell (siehe Bild oben) gibt es noch nicht. Technisch wird es sich – dem ersten Anschein nach – nicht sonderlich von den bisherigen Modellen unterscheiden, hier geht es also vor allem darum, durch eine ansprechendere Optik neue Käuferschichten zu gewinnen.

Was es kann, kennen wir also bereits: Das Homematic IP Heizkörperthermostat bietet eine smarte Einzelraumregelung per dauerhaft kostenloser Smartphone-App. Alternativ lässt sich der Thermostat durch Drehen des Thermostatkopfes oder per Sprachsteuerung bedienen. Um eine bessere Griffigkeit des Drehknopfes zu erreichen, verjüngt sich der Kreisquerschnitt zu einer flachen Oberfläche, auf der Soll-Temperatur und Betriebsmodi ablesbar sind.

Zur nächsten Heizperiode im Herbst 2021 soll das neue Heizkörperthermostat – Evo auf den Markt kommen. Der Preis wird bei 79,95 Euro liegen.

