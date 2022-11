Homematic IP: Integration von Philips Hue ist da

Homematic IP ist eine Lösung fürs Smart Home, Philips Hue das wohl bekannteste smarte Lichtsystem und nun können Homematic IP Nutzer die smarten Lampen in ihrem Zuhause nutzen.

Die Homematic IP App ermöglicht in den neuen Versionen 2.14.0 (iOS) und 2.14.6 (Android) die Integration von Philips Hue Lampen und Leuchten in eine Homematic IP Installation. Das Update für die kostenlose Homematic IP App wird ab sofort schrittweise ausgerollt. Homematic IP bindet dabei das bekannte Lichtsystem Philips Hue in die eigene Home-Control-Lösung ein.

Nutzer können bis zu fünf Hue Lampen oder Leuchten in ihr bestehendes Homematic IP Smart Home aufnehmen. Voraussetzung für die Integration ist eine Philips Hue Bridge. Zudem müssen Anwender die Philips Hue App mit einem aktiven Benutzerkonto auf ihrem Smartphone installiert haben und in den Kontoeinstellungen die „Steuerung von unterwegs“ aktivieren.

Ist dies erledigt, können die Systeme im Menü „Sprachsteuerung und Zusatzdienste“ der Homematic IP App gekoppelt und vorhandene Hue Lampen zu Homematic IP hinzugefügt werden.

Philips Hue auch in Automatisierungen nutzbar

Sobald die Integration abgeschlossen ist, verhalten sich die Lampen genau wie Homematic IP Geräte. So ist es möglich, sie zu Gruppen hinzuzufügen, über Automatisierungen zu steuern oder mit anderen Elementen des Smart Homes zu verbinden, zum Beispiel mit einem Taster oder Präsenzmelder.

Über die App-Benutzeroberfläche lässt sich die Helligkeit und die Farbe der Hue Leuchten festlegen. Bis zu zwölf Konfigurationen können als Favoriten gespeichert werden, um mit nur einem Tippen die gewünschte Lichtstimmung einzustellen.

Die Homematic IP App erhält mit dem Update außerdem ein kleines optisches Facelift mit dezent modernisiertem App-Icon und frischen Hintergrundmotiven sowie neuen Raumicons.

Das Update für die Homematic IP App mit den Versionsnummern 2.14.0 (iOS) und 2.14.6 (Android) wird ab sofort schrittweise über die jeweiligen App-Stores ausgerollt und sollte binnen weniger Tage allen Usern zur Verfügung stehen.

Verschiedene Startersets von Homematic IP sind auch Teil der Amazon Black Friday Woche.

