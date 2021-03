Homematic IP optimiert kindersicheres Heizkörperthermostat

Das Heizkörperthermostat eTRV-C von Homematic IP bekommt einen Nachfolger. Der ist im Grunde baugleich, bietet aber eine längere Laufzeit.

Das kompakte Heizkörperthermostat ragt nicht in den Raum hinein und ist vor Manipulationen geschützt. Der Hersteller eQ-3 denkt, es sei daher gut für den Einsatz in Kleinbetrieben, Büros oder Arztpraxen geeignet.

Ich setze selbst seit Jahren auf Homematic IP und bin der Meinung, das stimmt zwar, aber gerade in Privathaushalten macht es als kindersicheres Heizkörperthermostat eine gute Figur. Es lässt sich nicht verstellen und steht vor allem nicht so sehr vom Heizkörper ab, sodass man es nicht mal eben runterreißen kann. Mangels Display sollte man es aber mit einem Wandthermostat kombinieren.

Jedenfalls hat Homematic IP die Batterielaufzeit des „neuen“ Heizkörperthermostat kompakt eTRV-C-2 von typisch 3 auf 5 Jahre erhöht. Der Heizkörperthermostat kompakt ersetzt konventionelle, mechanische Heizkörperthermostate und macht so jeden Heizkörper „smart“. Die Steuerung erfolgt je nach Bedarf per Wandthermostat, per Sprachbefehl oder per Smartphone-App.

Obacht: Das baugleiche Vorgängermodell eTRV-C von Homematic IP wird weiterhin vertrieben und weist weiterhin eine Batterielaufzeit von typisch 3 Jahren auf. Das neue Modell hat den EAN 4047976556489 bzw. die Artikelnummer 155648A0 und kostet knapp 60 Euro.

