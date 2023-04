Honor Magic 5 Pro jetzt kaufen: Drei Angebote für Vorbesteller

Wer möchte, der kann das Honor Magic 5 Pro ab heute direkt bei Honor im Online Shop kaufen und bis zum 20. April gibt es ein durchaus gutes Angebot (drei um genau zu sein) für Vorbesteller. Honor hat drei Produkte als Bonus herausgesucht.

Für 9,90 Euro gibt es entweder die Honor Earbuds Pro 3 oder Honor Watch GS 3 dazu und für 19,90 Euro bekommt man das Honor Pad 8 als Bonus. Ich weiß nicht, warum man etwas dafür verlangt, ungewöhnlich bei so einer Aktion, aber 10 oder 20 Euro sind jetzt auch nicht die Welt, das wiegt den Wert der Produkte locker auf.

Das Honor Magic 5 Pro gibt es nur mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher bei uns in Deutschland, ihr könnt es in Schwarz oder Grün kaufen und die offizielle UVP liegt bei 1199,90 Euro. Kein Schnäppchen, vor allem als ehemalige „Billig-Marke“ von Huawei, aber mit der Vorbesteller-Aktion gar kein so schlechter Deal, wie ich finde.

Offizieller Marktstart ist übrigens am 13. April, dann folgen weitere Shops.

Video: Honor Magic 5 Pro im Test

Es ist offiziell: Gute Nachricht für das Xiaomi 13 Ultra Xiaomi hat schon letztes Jahr betont, dass das nächste Ultra-Modell auch wieder global starten soll, immerhin gab es positives Feedback für das Xiaomi 12 Ultra, das aber nur in China […]6. April 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->