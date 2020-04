HONOR Magic Earbuds vorgestellt

Die HONOR Magic Earbuds sind offiziell. Es handelt sich dabei um True Wireless Stereo (TWS) Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling.

Die HONOR Magic Earbuds bietet eine Hybrid-Technologie und Dreifach-Mikrofon-Geräuschunterdrückung. Das bedeutet, dass die Kopfhörer sowohl in der Ohrmuschel als auch außen am Ohrhörer ein Mikrofon besitzen.

Durch diese Kombination zweier Mikrofone sollen erst Umgebungsgeräusche unterdrückt und dann der verbleibende, unerwünschte Schall an den Ohren der User herausgefiltert werden.

Auf diese Weise sollen störende Hintergrundgeräusche laut HONOR bis zu 32 dB effektiv reduziert werden. Die HONOR Magic Earbuds sind mit drei MEMS-Mikrofonen (Micro-Electro-Mechanical System) auf jeder Seite ausgestattet. Außerdem ist eine dynamische 10-mm-Treibereinheit an Bord. Sie haben zudem ein trapezförmiges Design mit Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen.

Das Gewicht liegt bei 5,5g für jeden Ohrstöpsel und 51g für die Ladeschale. Sie sollen etwa 3,5 Stunden Musikwiedergabe oder 2,5 Stunden Sprachanrufe mit einer Akkuladung bieten, wobei die Ladeschale insgesamt bis zu 14,5 Stunden Musikwiedergabe ermöglicht.

Dank eines eingebauten Berührungssensors unterstützen die HONOR Magic Earbuds eine Berührungssteuerung: zweimaliges Tippen lässt die Wiedergabe von Musik starten und steuert Sprachanrufe; langes Tippen deaktiviert oder aktiviert die Geräuschunterdrückung. Benutzer können diese Steuerung auch über die HUAWEI AI Life App anpassen.

Die HONOR Magic Earbuds sind außerdem für das Betriebssystem EMUI 10.0 optimiert. Sobald Benutzer die Ladeschale öffnen, können sie das Pop-up-Fenster auf ihrem Smartphone für das sofortige, erstmalige Koppeln verwenden und ab dem Zeitpunkt erfolgt die Verbindung dann automatisch.

Ab dem 29. April 2020 können die HONOR Magic Earbuds zum Preis von 99,90 Euro UVP in der Farbe Pearl White vorbestellt werden.

HONOR 20e vorgestellt

Exklusiv für HiHONOR-Kunden kommt außerdem in Kürze das HONOR 20e auf den Markt. Das Smartphone bietet einen Kirin 710F Prozessor und ein 6,21-Zoll WideView-Display. Eine Dreifach-Kamera mit 24-MP-Hauptkamera, 8-MP-Weitwinkelkamera und ein 2-MP-Teleobjektiv mit verbesserter Software für Nachtaufnahmen, Weitwinkelaufnahmen und einen Beauty-Modus sind ebenfalls an Bord.

Das HONOR 20e wird in den beiden Farben Phantom Blue und Midnight Black zu einem UVP von 179,90 Euro in Deutschland auf den Markt gebracht. Vom 29. April bis zum 4. Mai 2020 wird es das Smartphone durch ein Pre-Order-Angebot für 149,90 Euro geben. Zum Marktstart am 05. Mai 2020 können User dann noch bei 159,90 Euro ordern.

