Weg von Android: Huawei will das Harmony OS im Juni zeigen

Huawei präsentierte im Sommer 2019 ein neues OS namens Harmony OS. Das war eigentlich nur für das Internet der Dinge und die Gadgets von Huawei gedacht, doch parallel dazu kam das US-Embargo und man entschied sich das OS auch für Smartphones, Tablets und Co. (mit Version 2.0 von Harmony OS) anzupassen.

Daran hat Huawei in den letzten Monaten gearbeitet und nun steht die Enthüllung an, denn am 2. Juni wird das Event stattfinden. Das kommt nicht überraschend, da sich genau dieses Datum bereits angedeutet hat. Ein neues MatePad und eine neue Smartwatch mit Harmony OS könnten ebenfalls direkt kommen.

Mit dem Huawei P50 (Pro) rechnen wir noch nicht, denn da hört man derzeit immer wieder, dass es etwas später kommt, vielleicht sogar erst im Spätsommer. Ich bin gespannt, wie Huawei das OS positionieren wird und ob wir Details bezüglich Europa bekommen – immerhin ist es ein Event für den chinesischen Markt.

Video: Was ist mit Huawei los?

