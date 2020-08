Huawei Freebuds Pro sollen bald kommen

Huawei hat in den letzten Monaten einige komplett kabellose Kopfhörer auf den Markt gebracht. Darunter auch die Freebuds 3i mit ANC. Doch obwohl sie ANC besitzen, so bietet sie Huawei relativ günstig (sogar für unter 100 Euro) an.

Huawei Freebuds: Pro-Version kommt

Finde ich einen guten Preis und dafür ein sehr gutes Modell. Doch es scheint noch eine Version zu kommen, die gegen Modelle wie die AirPods Pro von Apple oder die neuen Galaxy Buds Live von Samsung antreten wird: Die Freebuds Pro.

Wie Evan Blass berichtet, hat Huawei die Freebuds Pro geplant und das Modell könnte pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen. Details stehen bisher noch aus, ich rechne aber mit einer besseren Version der Huawei Freebuds 3i.

Kabellose Kopfhörer boomen und die Hersteller haben erkannt, dass man gutes Geld verdienen kann. Ich gehe davon aus, dass wir vor Weihnachten sehr viele neue Modelle sehen werden – unter anderem auch die Huawei Freebuds Pro.

