Huawei Freebuds 3i ab sofort erhältlich

Huawei P40 lite 5G offiziell vorgestellt

Huawei bietet mit dem Huawei P40 lite 5G ab sofort auch in der Mittelklasse ein Smartphone mit Unterstützung für den neuen Funktstandard 5G an. Doch obwohl der Name anderes vermuten lässt, besitzt das Gerät nur wenige Gemeinsamkeiten mit dem regulären…17. Mai 2020 JETZT LESEN →