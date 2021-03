Huawei: Harmony OS und P50-Reihe für Ende April erwartet

Es hat sich bereits angedeutet, dass Huawei im April mit Harmony OS in China durchstarten möchte und nun haben wir halbwegs konkrete Termine für euch.

Es deutet sich an, dass Huawei die finale Version von Harmony OS am 22. April in China vorstellen und ab dem 24. April für alle verteilen wird. Vom 24. April bis 26. April soll parallel dazu die erste Huawei Developer Conference 2021 geplant sein.

-->

Der Fokus wird vermutlich stark auf China liegen, da Harmony OS bisher noch nicht für den globalen Markt fertig ist. Doch man darf davon ausgehen, dass man im Rahmen der Veranstaltung über die Zukunft von Harmony OS sprechen wird.

Huawei P50-Reihe wohl am 27. April

Kurz nach dem Launch von Harmony OS wird dann direkt das erste Modell mit dem neuen OS kommen, wobei es genau genommen Modelle sind. In China wird Huawei die P50-Reihe wohl direkt damit ausliefern und das Datum für das Event dürfte der 27. April sein. Es wird aber vermutlich ein globales Event von Huawei.

Bei uns werden wir das Huawei P50 (Pro) aber sicher noch mit Android und EMUI sehen und wer weiß, da das P30-Lineup noch Android 11 bekommen soll, werden wir vielleicht auch Android 11 bei Huawei sehen. Immerhin wird Harmony OS für Europa noch eine Weile dauern und man muss noch auf Android setzen.

Huawei möchte wieder die Nummer 1 werden Wer die Tech-Szene schon länger verfolgt, der hat womöglich den Aufstieg von Huawei erlebt. Am Anfang war man ein Underdog, der vor allem mit günstigen Preisen locken wollte, später überzeugte man mit einer sehr guten Technik. Huawei wollte 2021 die…29. März 2021 JETZT LESEN →

-->