Huawei P40: Bilder von einem Prototyp

Aktuell machen Bilder von einem Huawei P40 die Runde, welche bei Digital Trends veröffentlicht wurden. Man hat das Gerät laut eigenen Angaben beim letzten Event von Huawei (auf dem das Mate Xs gezeigt wurde) bei einem Mitarbeiter gesehen und es dann einfach mal in die Hand genommen und ausprobiert.

Huawei: Gezielte Marketing-Aktion?

Es ist jedoch ein Prototyp, auf dem man ein Polarie-Branding hinten sieht, Huawei hat noch nicht das eigene Logo aufgedruckt. Zufall? Ich denke nicht und gehe davon aus, dass dieser „Leak“ eine geplante Marketing-Aktion von Huawei ist.

Was sehen wir hier? Das Huawei P40, nicht das P40 Pro und auch nicht das P40 Pro Premium Edition. Es scheint das normale P40 zu sein, was stark in Richtung P30 Pro geht. Laut Digital Trends soll sich das Gerät in diesem Jahr deutlich „weicher“ anfühlen, denn Huawei hat alle Seiten abgerundet.

Letztes Jahr haben wir ein kantiges Design bei Huawei gesehen, in diesem Jahr scheint man den Fokus auf Rundungen gelegt zu haben. Das Display, welches man nicht gesehen hat und fotografieren durfte (aha), soll oben und unten ganz leicht beim Glas abgerundet sein, was es ebenfalls „weicher“ macht.

Obwohl die Details noch fehlen, sehen wir hier die Periskop-Kamera für den Zoom, die es in diesem Jahr also auch beim normalen P-Modell und nicht nur bei der Pro-Version geben wird. Das Huawei P-Lineup wird am 26. März vorgestellt.

Ehrlich gesagt eine etwas komische Aktion von Huawei, aber vermutlich will man damit für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen, die diese Woche größtenteils dem neuen Galaxy-S20-Lineup von Samsung gilt. Ich bin gespannt auf das Huawei P40 Pro und vor allem auf die mögliche „Premium Edition“:

