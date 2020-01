Huawei P40: Gibt es zwei Pro-Modelle?

Vor ein paar Tagen hatten wir hier ein Bild vom mutmaßlichen Huawei P40 mit einer Triple-Kamera. Heute gab es die Pressebilder vom Huawei P40 Pro und wir haben das Modell von allen Seiten gesehen. Inklusive der Penta-Kamera.

Huawei P40: Drei, vier und fünf Kameras

Was wir aber übersehen haben und was uns in Form von Tipps erreichte (danke dafür!), ist der Beitrag von Android Headlines. Dort hat man ebenfalls ein Bild geteilt, welches angeblich das neue Huawei P40 Pro zeigen soll:

Das wirft a) die Frage auf, warum wir schon so viele Leaks haben, wenn die neue P-Reihe erst Ende März vorgestellt wird und b) warum auf dem Bild von Android Headlines „nur“ vier Kameras zu sehen sind und nicht fünf wie bei Blass.

Für einen besseren Vergleich habe ich euch hier nochmal das andere Bild vom Huawei P40 Pro eingebunden und ich hätte da vielleicht eine Vermutung:

Huawei P40: Wächst das Lineup?

Es wäre möglich, dass es drei Modelle in diesem Jahr geben wird und vielleicht sehen wir sowas wie eine Premium-Edition mit Keramik. Es soll nämlich Keramik kommen und das Bild von Android Headlines sieht mir eher nach Glas aus.

Womöglich sehen wir also ein Huawei P40 mit drei Kameras, ein Huawei P40 Pro mit vier Kameras und ein Huawei P40 Pro Premium mit fünf Kameras. Vielleicht handelt es sich bei der Keramik-Version auch um eine 5G-Version vom P40.

Diese Taktik haben wir letztes Jahr auch bei Samsung gesehen, die beim S10 sogar direkt vier Modelle auf den Markt gebracht haben. Der Trend geht definitiv zu immer mehr Modellen eines Gerätes, da würde es mich nun wirklich nicht wundern, wenn wir beim P40-Lineup vier Modelle (mit Lite-Modell) sehen.

Huawei P40 Pro: Mögliche Pressebilder aufgetaucht

