Huawei P40 Pro: Keramik-Version geplant

Huawei wird das P40-Lineup im März auf einem Event in Paris vorstellen, das hat man bereits bestätigt. Ein Termin fehlt uns noch, aber ich bin mir sicher, dass wir da spätestens auf der MWC-Keynote in Barcelona mehr erfahren werden.

Huawei P40 Pro: Keramik wie beim S10+

Wir haben das Huawei P40 und Huawei P40 Pro bereits auf ersten Renderbildern gehen, allerdings fehlen uns noch einige Details. Ein Detail liefert nun Evan Blass, der berichtet, dass wir eine Version mit Keramik sehen werden.

-->

Samsung brachte das Galaxy S10+ auch mit einer Keramikrückseite auf den Markt und Huawei scheint das gefallen zu haben. Es fehlen uns aber noch ein paar Details, wir wissen also nicht, ob das der neue Standard sein könnte oder ob Huawei eventuell ebenfalls eine spezielle Keramikversion geplant hat.

Huawei P40 Pro: Weiter ohne Google-Apps

Klingt okay, wobei ich das Galaxy S10+ mit Keramikrückseite getestet habe und das jetzt nicht so spektakulär fand. Viele spannender finde ich, wie Huawei die neuen Spitzenmodelle vermarktet, wenn man weiterhin keine Google-Apps dafür anbieten kann. Und derzeit sieht es nicht so aus, als ob das passiert.

An einer tollen Hardware zweifle ich nicht und die Kamera wird sicher wieder mit zu den besten Smartphones-Kameras auf dem Markt gehören. Das Huawei P30 Pro war daher auch ein Bestseller in der Preisklasse, aber wir werden sehen, ob das dem Huawei P40 Pro mit diesem Problem ebenfalls gelingt.

Huawei P40 Pro: Die ersten Gerüchte

Huawei Shop gestartet – 19 % Rabatt möglich Wie bereits angekündigt ist ab sofort der offizielle Huawei Shop in Deutschland verfügbar. Dort gibt es neben dem neuen Huawei P30 Lite New Edition verschiedene Huawei-Hardware. Im Rahmen des Starts der neuen Verkaufsplattform bietet Huawei erhebliche Rabatte auf verschiedene Produkte…14. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->