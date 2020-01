Huawei P40 Pro: Pressebilder aufgetaucht

Nach dem möglichen Pressebild vom Huawei P40 hat Evan Blass nun nachgelegt und Bilder vom Huawei P40 Pro veröffentlicht. Und da er sich selbst einen Reply auf seine letzte Aussage mit der Keramik-Version schickte, dürfte es sich hier um diese handeln. Es ist unklar, ob Huawei weitere Farben geplant hat.

Huawei P40 Pro: Fünf Kameras hinten

Wie man sieht, setzt Huawei auf fünf Kameras auf der Rückseite und zwei auf der Frontseite, die Notch ist jedoch verschwunden und dafür gibt es nun ein Loch wie beim Samsung Galaxy S20. Der Periskop-Zoom ist weiterhin vorhanden und soll in diesem Jahr besser werden, hier eine Detailaufnahme der Kamera:

Das Design ist in diesem Fall schlicht gehalten, aber ich gehe davon aus, dass wir auch die ein oder andere Farbe – dann vermutlich mit Glasrückseite – in diesem Jahr sehen werden. Hier sieht man das Huawei P40 Pro von allen Seiten:

Einen Abschnitt von diesem Leak wollte ich aber noch erwähnt haben, da er nicht direkt ersichtlich ist. Zoomt man auf den oberen Bereich beim Display, dann sieht man sehr gut das nach oben (und unten) leicht gebogene Display. Beim P40 Pro sind also nicht nur zwei, sondern wohl vier Seiten gebogen worden.

Die Biegung wirkt hier aber weniger stark als beim Leak mit den Renderbildern und vielleicht hat man auch nur das Glas und nicht das Display gebogen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das dann beim finalen Gerät im Alltag aussieht.

An der Biegung links und rechts hält man fest, aber zum Glück ist sie nicht so stark wie beim Huawei Mate 30 Pro, das war für mich im Alltag ein Nachteil.

Huawei P40 Pro: Event am 26. März

Das Huawei P40-Lineup soll laut Evan Blass übrigens am 26. März vorgestellt werden, was zur offiziellen Aussage von Huawei passt. Die haben vor ein paar Tagen verraten, dass wir es Ende März in Paris sehen werden. Ich hätte daher eigentlich noch nicht so früh mit hochauflösenden Pressebildern gerechnet.

Huawei P40 Pro: Die ersten Gerüchte

