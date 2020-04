Huawei plant Smart TV mit OLED-Display

Huawei präsentierte Ende 2019 den Huawei Vision TV, einen Smart TV mit einem Quantum Dot-Display und HarmonyOS. Der Smart TV von Huawei wurde auch für Europa angekündigt, es fehlen bisher aber noch die Details. Dafür scheint ein weiteres Modell zu kommen, der Huawei Smart TV X65 soll bald gezeigt werden.

Huawei setzt auf OLED-Panel

Die 65 im Namen deutet bereits an: Das ist ein Modell mit 65 Zoll. Doch nicht nur das, Huawei scheint für das neue Modell sogar ein OLED-Panel eingekauft zu haben. Dazu kommt eine Kamera mit 24 Megapixel, die aus dem Gehäuse fährt und der Smart TV soll 14 Lautsprecher haben, die für einen guten Klang sorgen.

Als OS nutzt Huawei natürlich HarmonyOS, also ein eigenes OS, welches speziell für solche Geräte entwickelt wurde. In China gibt es schon die ersten Produkte mit dem neuen Betriebssystem von Huawei, in Deutschland bisher allerdings noch nicht.

Da weiterhin Details für den Huawei Vision TV (Beitragsbild) in Deutschland fehlen, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir den Huawei X65 so schnell bei uns sehen werden. Ich finde es aber interessant, dass Huawei sein TV-Lineup ausbaut. Die Ankündigung des neuen Smart TVs mit OLED-Panel soll noch diese Woche stattfinden.

