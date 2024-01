Hyundai ändert die Strategie bei ganz neuen Autos

Hyundai hat im Rahmen der CES 2024 eine neue SDx-Strategie angekündigt, was für „Software-defined Everything“-Strategie steht. Das „x“ kann also alles bedeuten.

Hyundai: Erst die Software, dann das Auto

Ziel sei laut Hyundai ein neues „Mobilitäts-Ökosystem“ und man stellt „alles auf einen Software-definierten Ansatz um“. Das betrifft auch die Fahrzeugentwicklung, so Hyundai, denn an erster Stelle kommen jetzt „Software und KI“ bei der Planung.

Die Hyundai Motor Group ist nicht der erste Autohersteller, der diesen Ansatz bei der Entwicklung implementiert hat und am Ende schauen sich natürlich alle das große Vorbild an: Tesla. Deren Marktwert wird nicht (nur) über Hardware definiert.

Hyundai: Neues Infotainmentsystem geplant

Hyundai erhofft sich damit „mehr Flexibilität und Effizienz in der Entwicklung“ von neuen Autos und „plant die Entwicklung eines neuen Infotainmentsystems“ mit Apps für Nutzer. Den Schritt zu Android Automotive, den derzeit viele Marken der Automobilbranche gehen, möchte Hyundai also auch in Zukunft lieber vermeiden.

Ich bin gespannt, wie sich das bei der Hyundai Motor Group entwickelt und ob man wirklich komplett unabhängig bei Software bleiben kann. Also genau genommen ist man das nicht, denn gewisse Software-Lösungen werden extern eingekauft, aber beim Infotainmentsystem setzt Hyundai in Zukunft auf eine ganz eigene Lösung.

Die aktuelle Lösung ist okay, aber nicht optimal und es stellt sich die Frage, ob die Käufer in Zukunft sowas wie YouTube oder Netflix verlangen und ob Hyundai dann das entsprechende App-Angebot bieten kann, welches die Konkurrenz besitzt.

