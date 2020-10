Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast: Amazon bestellt Serie zum 90er Horror-Streifen

Wie Amazon Studios aktuell mitgeteilt hat, bestellt man eine neue Young Adult-Horrorserie basierend auf dem Filmklassiker „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ bei Sony Pictures Television.

Die Serie soll in über 240 Ländern und Territorien exklusiv bei Prime Video verfügbar sein. Man gibt an, dass es sich um eine „moderne Version“ des 1997 erschienenen gleichnamigen Horrorfilms handeln wird. Dieser ist zwar kultig, aber von den Zuschauern nicht sonderlich gut bewertet (IMDb 5,7).

Auch zum Inhalt der Serie hat Amazon erste Details verlauten lassen, die sich inhaltlich sehr stark am Film orientiert:

Die Staffel erzählt die schockierende Geschichte neu und in Serie: In einer Stadt voller Geheimnisse wird eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer verfolgt – genau ein Jahr nachdem sie in der Nacht ihrer Abschlussfeier einen tödlichen Unfall verursachten.