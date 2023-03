Ihr könnt jetzt Doom auf eurem Smartphone zocken

Doom wandert auf das Smartphone, wenn auch nicht in der Form, in der es sich einige Fans der Marke erhofft haben. Doch es gibt eine Umsetzung namens Might Doom und diese ist wie geplant ab heute offiziell für Android und iOS erhältlich.

Bethesda bewirbt und vermarktet das offizielle Doom-Spiel für Smartphones, doch der Top-Down-Shooter wurde von Alpha Dog Games entwickelt. Die gehören aber zu ZeniMax Media, die zu Microsoft gehören, es ist also ein Xbox Games Studio.

Ihr findet Mighty Doom ab sofort im Google Play Store für Android und im Apple App Store für iOS. Die ersten Bewertungen sind gemischt, da es eben auch eines dieser In-App-Käufe-Spiele ist, aber es ist noch etwas zu früh für ein finales Urteil.

