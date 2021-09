IKEA Symfonisk: Neues Zubehör soll WiFi-Speaker attraktiver machen

IKEA hat das Symfonisk-Lineup vor ein paar Wochen ausgebaut und gleichzeitig die bekannte Tischleuchte mit Speaker auf dem Portfolio gestrichen. Der normale WiFi-Speaker für die Wand (muss nicht dort platziert werden) bleibt aber erhalten.

Und um diesen wieder etwas attraktiver zu machen, gibt es neues Zubehör direkt bei IKEA. Dazu gehören zwei Produkte: Ein Bodenstativ für 20 Euro (Beitragsbild) und eine neue Front für 10 Euro, die an einen Buchumschlag erinnern soll:

IKEA verfolgt also weiterhin das Ziel, dass man die Technik von Sonos so gut es geht in Einrichtungsgegenständen „verstecken“ kann. Das hält wohl keiner für ein echtes Buch, aber man will auch keinen möglichst auffälligen Lautsprecher.

Es sah Anfang des Jahres kurz so aus, als ob sich die Partnerschaft schon wieder auf das Ende zubewegt, doch man hat betont, dass das nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil, sie ist stärker denn je und das sieht man jetzt im Sommer bei IKEA.

Video: IKEA Symfonisk Bilderrahmen im Test

