IKEA: Partnerschaft mit Sonos ist „stärker denn je“

Mit dem Ende der Tischleuchte von IKEA und Sonos haben sich einige gefragt, wie es denn eigentlich um die Partnerschaft der beiden Unternehmen steht. Ein neues Produkt gibt es immerhin nicht und somit nur noch einen Regallautsprecher.

Wir haben daher mal bei IKEA nachgefragt und eine Antwort aus Schweden bekommen. Die Partnerschaft ist noch aktiv und „stärker denn je“. Man sei auch sehr aufgeregt, wenn es um das Symfonisk-Lineup geht, so IKEA weiter.

Details wollte man von offizieller Seite noch keine nennen, zumindest noch nicht jetzt. Es klingt so, als ob Neuigkeiten geplant sind und womöglich ist das Ende der Tischleuchte ein erstes Anzeichen, aber ein neues Produkt nennt man nicht.

We are very excited about our SYMFONISK range and the partnership with Sonos is stronger than ever. We will share any news and change in the range when more details are available.