Illegale Downloads: The Mandalorian löst Game of Thrones ab

In den letzten Jahren dominierte Game of Thrones die illegalen Downloads, doch mit dem Ende der Serie war klar, dass eine andere Serie den Platz einnehmen wird.

Es wird berichtet, dass The Mandalorian in diesem Jahr die am meisten (illegal) heruntergeladene Serie war. The Boys (Amazon Prime Video) landete auf Platz 2 und Westworld (HBO) auf Platz 3. Die Top 10 findet ihr am Ende vom Beitrag.

Letztes Jahr war Mandalorian noch in den Top 3 zu finden, ironischerweise hat sich die Serie aber vor allem nach dem internationalen Start von Disney+ den ersten Platz sichern können. Die Serie bekam aber auch viel Aufmerksamkeit und sie ist bei einem Anbieter zu finden, den womöglich nicht jeder zusätzlich buchen will.

Streaming: Ein fragmentierter Markt

Diese „Bestenliste“ zeigt aber ganz gut, wie fragmentiert der Markt mittlerweile ist. Wer alle Serien der folgenden Liste sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Netflix, bei Amazon Prime Video, bei Disney+ und bei Sky Ticket. Und selbst dann gibt es die aktuelle Staffel in Deutschland oft erst ein Jahr nach dem Start in den USA.

Die große Anzahl an Anbietern fördert also auch illegale Download und in den kommenden Jahren werden weitere Anbieter folgen. Apple will mit TV+ sicher noch größer werden und HBO Max kommt bald nach Europa. Der Kampf um die Nutzer wird härter und man gewinnt ihn eben nur mit guten und exklusiven Serien.

Der illegale Weg wäre mir aber zu umständlich, womöglich spreche ich da auch aus Erfahrung von alten Zeiten. Doch in Zukunft wird es darauf hinauslaufen, dass ich die Abos häufiger wechsle. Mal einen Monat ein bisschen Netflix, dann Disney+ und dann HBO Max. Ich habe sogar schon damit begonnen, denn letztes Jahr flog Amazon Prime Video raus und das habe ich jetzt für kurze Zeit aktiviert. Der Dienst wird dann aber bald wieder für einige Monate aus der Abo-Liste verschwinden.

Top 10: Illegale Downloads bei Serien

The Mandalorian

The Boys

Westworld

Vikings

Star Trek: Picard

Rick and Morty

The Walking Dead

The Outsider

Arrow

The Flash

