ING Banking-App: Update ermöglicht Bargeldbezug bei Einzelhandelspartnern

Aktuell bekommt die ING-App ein neues Update spendiert. Je nach Plattform dürften sich die Anpassungen wieder ein wenig unterscheiden. Ein Feature ist aber auf jeden Fall an Bord: „ING Bargeld“.

Mit dem neuesten Update der ING-App gibt es neue Funktionen. So lässt sich ab sofort über die App das kürzlich angekündigte „ING Bargeld“ nutzen. Darüber können ING-Kunden Ein- und Auszahlungen auf dem Girokonto auch bei über 12.000 teilnehmenden Einzelhandelspartnern in Deutschland vorzunehmen. Kunden erhalten zudem Push-Nachrichten zu ING Bargeld in der App.

Zu den Einzelhändlern gehören unter anderem viele Filialen von Rewe, Rossmann, Penny, dm drogerie Markt und toom Baumarkt. In Kooperation mit dem Berliner Unternehmen viafintech, Teil der Zahlungsplattform Paysafe, können die Kunden so ohne Einkauf und ohne girocard Bargeld im Einzelhandel abheben und auch einzahlen.

„ING Bargeld“: Einzahlungen nur mit Gebühr

Die Summe der Bargeldein- und -auszahlungen beträgt maximal 999,99 Euro innerhalb von 24 Stunden. Bei Auszahlungen sind pro Transkation jeweils Beträge von zehn bis 300 Euro möglich. Bei Einzahlungen 50 bis 999,99 Euro. Auszahlungen sind kostenlos. Bei Einzahlungen wird eine Gebühr von 1,5 % des Einzahlungsbetrags an die Bank fällig.

Das aktuelle ING App-Update bringt noch weitere Anpassungen, die da wären:

Einige Funktionen aus dem Menü finden Sie ab jetzt im Menü unter „Einstellungen“

Für bessere Auffindbarkeit werden Ihnen Aktien nun mit Firmenlogos angezeigt

Einfache Schritt-für-Schritt-Überweisung jetzt auch für Extra-Konto und Rahmenkredit

Bugfixes und kleine Verbesserungen

In einem weiteren Beitrag habe ich darüber geschrieben, wie man die nervigen Vorschläge in der ING Banking-App abschalten (lassen) kann.

