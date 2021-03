ING kündigt QR Log-in per App an

Die Bank ING Deutschland informiert aktuell ihre Kunden über den bevorstehenden Start einer neuen Anmeldemethode für das Banking im Web.

In Zukunft will die ING ihren Kunden das Einloggen ins Internetbanking am PC einfacher machen. Dafür hat man den QR Log-in entwickelt. Die entsprechenden Information für Bestandskunden sollten aktuell im Postfach bei der ING landen.

Der QR Log-in soll laut der Bank so sicher wie das bisherige Log-in-Verfahren sein, aber in der Praxis bequemer. Die User benötigen dafür den neuen QR-Scanner in der ING-App „Banking to go“. Es brauchen dann keine Zugangsdaten mehr eingegeben zu werden.

Ab dem 20. März 2021 können sich die ING-Kunden mit dem QR Log-in anmelden – oder alternativ noch weiterhin mit Ihren Zugangsdaten. Auf der Log-in-Seite bietet die Bank also eine Auswahlmöglichkeit für das Log-in-Verfahren an.

