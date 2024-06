Insta GmbH entwickelt CSA-zertifiziertes Matter-Tastermodul

Die Insta GmbH aus Lüdenscheid hat ihr erstes CSA-zertifiziertes Matter-Produkt vorgestellt: ein batteriebetriebenes Tastermodul.

Das Modul ist als OEM- oder White-Label-Produkt für B2B-Kunden erhältlich und kann in viele gängige Schalterprogramme integriert werden. Das Modul ermöglicht die Steuerung von intelligenten Funktionen über das Matter 1.1 Kommunikationsprotokoll und bietet Unternehmen somit die Möglichkeit, ihr Smart Home Portfolio zu erweitern.

Push Button Module bietet vier Tasten

Mit dem Push Button Module lassen sich Beleuchtung, Beschattung und andere Automatisierungsfunktionen per Knopfdruck steuern. Dank verschiedener Tastenkombinationen und einer austauschbaren Batterie bietet es flexible Einsatzmöglichkeiten. Die vier Tasten können direkt in Matter konfiguriert werden, um Geräte und Szenen zu aktivieren. Die energieeffiziente Funkkommunikation erfolgt über Thread, die Inbetriebnahme über Bluetooth LE und ein Smartphone.

Das Tastsensor-Modul passt in Schalterprogramme mit einem Innenmaß von 55 × 55 Millimetern und unterstützt die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme wie Apple Home, SmartThings und Home Assistant. Firmware-Updates können über die entsprechenden Matter-Apps durchgeführt werden, um das System immer auf dem neuesten Stand zu halten. Das Modul ist ab sofort für B2B-Kunden (also noch nicht für Endkunden) verfügbar.

Die Connectivity Standards Alliance, früher Zigbee Alliance, ist eine Gruppe von Unternehmen, die neben mehreren anderen den Zigbee- und Matter-Standard pflegen und veröffentlichen. Die CSA hat das Mdoul zertifiziert.

-->