Instagram: So entfernt ihr die Zahl der Likes

Instagram experimentiert seit einigen Monaten damit, dass man die Zahl der Likes bei Beiträgen nicht mehr sehen kann. Nun hat man die Funktion für alle verteilt, es gibt aber einen Unterschied: Sie wird optional eingeführt und nicht Pflicht.

Instagram-Likes: Es gibt zwei Optionen

Ihr könnt also entscheiden, ob andere die Zahl der Likes bei einem Beitrag von euch sehen oder nicht. Und ihr könnt zusätzlich noch entscheiden, ob ihr die Likes in eurer Timeline sehen wollt (es sind zwei unterschiedliche Einstellungen).

-->

Option 1 ist bei euren Beiträgen zu finden, klickt einfach auf einen Post (die drei Punkte oben) und wählt „Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben verbergen“ aus. Falls es noch nicht zu sehen ist, startet die App neu (oder wartet ein paar Tage).

Falls ihr keine Likes in eurer Timeline sehen wollt, dann geht in die Einstellungen, klickt dort auf „Privatsphäre“ und dort auf „Beiträge“. Nun solltet ihr oben einen Schalter sehen, mit dem ihr die Likes in eurer Timeline bei Instagram deaktiviert.

Bei Facebook hat man herausgefunden, dass das die Aktivität bei einigen Nutzern steigert, bei anderen aber nicht. Daher wird es nun optional und man beobachtet, wie das angenommen wird. Ich habe das mal testweise komplett deaktiviert.

YouTube entfernt testweise Zähler des Dislike-Buttons Bei Google hat man laut eigenen Angaben auf das Feedback der kreativen Köpfe der Plattform gehört und testet daher eine Änderung, bei der man den Zähler des Dislike-Buttons entfernt. Das soll den Druck nehmen, ist aber noch ein Experiment. YouTuber…31. März 2021 JETZT LESEN →

-->