Instagram Stories bekommen Likes

Facebook (oder Meta) hat bestätigt, dass man die „Story Likes“ bei Instagram testet. Das hat man aber erst auf Nachfrage bestätigt, nachdem das bei ersten Nutzern aufgetaucht ist und sich diese in sozialen Netzwerken geäußert haben.

Bisher ist es möglich auf Instagram Stories zu reagieren, aber nur mit einem Kommentar oder einem Emoji. Andere Nutzer sehen das nicht, nur die Ersteller der Instagram Stories. Bei den Likes wird das auch so sein, das ist nur für euch.

Instagram Stories sind in den letzten Jahren in den Fokus gerückt, da wundert es nicht, dass man neue Wege sucht, um für noch mehr Interaktionen zu sorgen. Das ist es immerhin, was zählt, damit Nutzer aktiv und Werbepartner zufrieden sind.

Da man die Likes nicht sieht, sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied zu den Emoji-Reaktionen, die man bei den Instagram Stories vorgeschlagen bekommt.

is this a new find? 👀 Instagram testing likes on stories. pic.twitter.com/Pn6jRlq0rF — Melissa G (@MelissaGoBlue) January 4, 2022

