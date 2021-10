iOS 15: Text in Fotos nur über die allgemeine Suchfunktion auffindbar

Wer mit iOS 15 unterwegs ist, der wird vermutlich bereits mitbekommen haben, dass das System nun Text in Fotos finden kann. Danach suchen klappt aber nicht in der Fotos-App.

Da es mir doch etwas unlogisch erscheint, erwähne ich das kurz hier im Blog. Nach dem Text, den iOS 15.x in Fotos findet, kann man suchen und somit die dazugehören Fotos finden. Das klappt erfreulicherweise sehr zuverlässig, denn es lassen sich damit selbst kleinste, unscheinbare Textschnipsel aufspüren.

-->

Wer nun aber denkt, die erste Anlaufstelle dafür ist die Suche in der Fotos-App, die ja ansonsten auch nach allen möglichen Dingen bzw. Inhalten in Fotos suchen kann, der irrt. Denn der Text in Fotos lässt sich ausschließlich über die systemweite Suchfunktion auffinden, die ihr wie gewohnt vom Homescreen aus starten könnt.

So klappt es: Suche starten, Suchwort eingeben, (vermutlich) etwas zum Bereich Fotos scrollen und nach dem Antippen zu „In Fotos gefundener Text“ die Ergebnisse anschauen.

Amazon mit „Smart & Connected“-Woche Amazon reduziert aktuell im Rahmen der Tagesangebote eine Woche lang zahlreiche „Smart & Connected“-Produkte. „Smart & Connected“ – unter diesem Motto hat Amazon in dieser Woche eine Aktion ins Leben gerufen, bei der man zahlreiche smarte Elektronik-Produkte im Preis gesenkt…6. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->