Ja! mobil: Doppeltes Prepaid-Startguthaben für Neukunden

Neukunden von ja! mobil erhalten im Zeitraum vom 19. Juli bis zum 25. Juli 2021 bei einer Aktivierung der Tarife Smart, Smart Plus oder Smart Max doppeltes Startguthaben.

Regulär beinhaltet beispielsweise der Smart Max Tarif (12 GB Datenvolumen mit LTE 25 sowie Telefon- und SMS-Flat) ein Startguthaben in Höhe von 20 Euro. Im Rahmen der Aktion wird das Startguthaben auf 40 Euro verdoppelt. Die Aktivierung des Extra-Guthabens erfolgt im Aktionszeitraum via kostenloser SMS mit dem Kennwort „REWE“ an die Nummer 22011. Die Verdopplung bezieht sich dabei immer auf das reguläre Startguthaben des Tarifs.

Die Aktionstarife in der Übersicht:

Smart Tarif: 3 GB mit LTE 25 und Telefon-/SMS-Flat für 7,99 Euro (4 Wochen) inkl. 20 Euro Startguthaben (statt: 10 Euro)

Smart Plus Tarif: 6 GB mit LTE 25 und Telefon-/SMS-Flat für 12,99 Euro (4 Wochen) inkl. 26 Euro Startguthaben (statt: 13 Euro)

Smart Max Tarif: 12 GB mit LTE 25 und Telefon-/SMS-Flat für 19,99 Euro (4 Wochen) inkl. 40 Euro Startguthaben (statt: 20 Euro)

Das Extra-Guthaben wird dem Kunden innerhalb von 14 Tagen nach Versand der SMS zur Verfügung gestellt. Der einmalige Bereitstellungspreis der Tarife beträgt 9,95 Euro. Die Mobilfunktarife von ja! mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar GmbH technisch realisiert.

