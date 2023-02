Jedi Survivor: Neues Star Wars-Spiel kommt später

EA und Respawn wollten Star Wars Jedi Survivor eigentlich am 17. März für den PC und die PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlichen, doch das klappt nicht und somit hat man das Spiel verschoben. Lange müssen die Fans aber nicht warten.

Das Spiel erscheint jetzt am 28. April 2023, es kommt also etwas mehr als einen Monat später. Klingt für mich eher nach Problemen mit der Launch-Strategie und weniger beim Spiel, denn da würde auch ein Monat nur sehr wenig bewirken. Die Entwickler sprechen von einem letzten Feinschliff, also sucht man sicher noch Bugs.

Wie dem auch sei, es ist nicht schlecht, wenn man ein Spiel lieber um ein paar Wochen verschiebt, als unbedingt an einem Datum festzuhalten. Und ob nun März oder April dürfte egal sein, es geht hier schließlich nicht ums Weihnachtsgeschäft.

Ich bin auf Survivor gespannt, denn Fallen Order war ein wirklich guter Star Wars Jedi-Titel und der erste Trailer macht einen sehr guten Eindruck. Mal schauen, wann wir mehr Gameplay sehen, das kommt jetzt aber sicher auch etwas später.

